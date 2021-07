Santalucia, magistrati accusati di essere casta, serve unità

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Sono sempre più quelli che oggi revocano in dubbio la legittimazione dei magistrati, dell'Associazione, a prendere la parola nel dibattito pubblico sulla giustizia. Se si esprime una critica, qualche dubbio, un punto di vista in apparente controtendenza con quel che appare il pensiero dominante, si è accusati di essere e muoversi come "casta". Una "casta" animata dal desiderio di conservare privilegi, che non si fa scrupolo, per contrastare le riforme invise. Viviamo un tempo complicato, che deve indurci a sperimentare, il valore dell'unità". Così al Congresso di Magistratura Democratica il presidente Anm Giuseppe Santalucia.

