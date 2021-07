Covid: Toscana, nessun morto nelle 24 ore, positivi +2,2%

(ANSA) - FIRENZE, 10 LUG - Altri 63 nuovi casi Covid (età media 36 anni, il 58% ha meno di 40 anni), ma nessun decesso per la seconda volta nella settimana in base al consueto rilevamento delle 24 ore sull'evoluzione della pandemia. Restano quindi 6.888 i morti per il Covid in regione. I nuovi casi rilevati sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente e raggiungono 244.861 positivi totali. I guariti sono stati 30 nelle 24 ore e crescono in percentuale meno rispetto ai nuovi contagi, solo di un terzo (+0,01%) e raggiungono quota 236.445 (96,6% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 1.528, in rialzo del +2,2% rispetto a ieri. Tra loro i ricoverati sono 85 (due in più rispetto a ieri) di cui 16 in terapia intensiva (uno in più).

Gli altri 1.443 positivi sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (+31 su ieri, +2,2%). In quarantena domiciliare ci sono 7.865 persone (sei in più rispetto a ieri, più 0,1%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).