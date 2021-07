Covid: Toscana, 63 nuovi contagi nessun over 80, tasso 0,64%

(ANSA) - FIRENZE, 10 LUG - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono stati 63 su 9.860 test di cui 5.429 tamponi molecolari e 4.431 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,64% (1,5% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani nel consueto aggiornamento fatto usando i social network sottolineando che non c'è "nessun nuovo contagio negli over 80".

Rispetto a ieri c'è un lieve calo dei nuovi contagi (erano stati 79) su un numero superiore di esami (10.289 effettuati di cui 5.164 tamponi molecolari e 5.125 test rapidi) ma anche un tasso più alto rispetto ad oggi (era 0,77%). (ANSA).