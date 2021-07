Traffico paralizzato a Prato, sindaco 'Non prendete l'auto'

(ANSA) - PRATO, 09 LUG - Dall'alba di oggi un imponente ingorgo automobilistico paralizza Prato. Il traffico ha bloccato per lungo tempo il viale Leonardo da Vinci in direzione del casello di Prato Est e attorno alle 9.30 era arrivato a bloccare addirittura la zona centrale della città, mentre si procede a passo d'uomo sulla strada Perfetti-Ricasoli, alternativa all'A11 per raggiungere Firenze. "Si raccomanda ai cittadini di non prendere l'automobile durante la mattinata se non strettamente necessario", scrive sui social il sindaco di Prato Matteo Biffoni.

Le cause del traffico impazzito, stando alla ricostruzione della polizia municipale di Prato, sono da ricollegare alla chiusura la notte scorsa, per lavori, del tratto dlel'A1 tra Barberino e Calenzano, nel Fiorentino, con conseguenti code che hanno riverberato i loro effetti sulle strade pratesi. Oltre a questo un incidente sulla strada provinciale Barberinese, nel comune di Calenzano, avrebbe complicato ulteriormente la situazione.