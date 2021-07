COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 09 LUG - Nuovi contagi Covid in repentino rialzo in Toscana nell'ultima settimana e, soprattutto, negli ultimi due giorni, giovedì e venerdì (circa il doppio dei nuovi casi rispetto ai giorni appena precedenti). Le statistiche evidenziano la pervicacia della pandemia mentre compare anche in Toscana la variante Delta, che in regione "attualmente risulta essere del 7%, inferiore alla media nazionale ma con tendenza alla crescita", ha detto l'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini. Nonostante la bella stagione e una campagna vaccinale a regime avanzato, il Covid dunque va a riprendersi campo ed è forte il sospetto che i nuovi spazi di socialità riconquistati lo favoriscano di nuovo.

L'osservatorio Gimbe stima che in Toscana dal 30 giugno al 6 luglio ci sia stato un +14,5% contagi sulla settimana precedente e che i positivi siano 40 su 100mila abitanti. Tuttavia restano sotto soglia di saturazione sia i posti letto in area medica, occupati all'1%, sia in terapia intensiva, con una percentuale di occupazione pari al 4%. La media nazionale però cresce. La Regione alza di nuovo le difese. Riapre il portale per le prenotazioni dei vaccini da sabato 10 luglio. Al momento appuntamenti dal 9 agosto ma dal 26 luglio ripartirà anche la prenotazione 'last minute' per le 24 ore successive con vaccini diventati disponibili per cancellazioni o altri motivi. A Firenze l'Esercito vara un nuovo hub vaccinale, solo su prenotazione: sarà inaugurato lunedì 12 luglio alla Caserma Redi, sede del poliambulatorio dell'Istituto geografico militare. (ANSA).