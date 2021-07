Code 20 km in A1 tra province Bologna e Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 09 LUG - In A1 stamani si sono registrate code fino a 20 km in sud tra Sasso Marconi (Bologna) verso Firenze e 15 a partire da Incisa verso il capoluogo emiliano, in conseguenza di una chiusura notturna, per lavori, del tratto tra Barberino del Mugello e Calenzano in entrambe le direzioni, che è stato poi riaperto. Poco prima delle 11 le code si ernao ridotte a 8 km in direzione sud e a 8 da Firenze nord inn direizone Bologna. Il tratto fra Barberino del Mugello e Calenzano, riaperto alle 7.30, era stato "precedentemente chiuso per consentire lavori di manutenzione attivati sulla base degli esiti delle ispezioni programmate", ha spiegato Autostrade in una nota.

Autostrade per l'Italia, dando conto delle code, consigliava come percorsi alternativi per le lunghe percorrenze da Milano verso Firenze di seguire la A15 Parma la Spezia, la A12 Sestri-Livorno, la A11 Firenze-Pisa nord e immettersi sulla A1. Chi proveniva da Bologna poteva seguire la A14 Bologna-Taranto, uscire a Cesena nord, percorrere la E45 e rientrare in A1 a Orte; percorso inverso da Roma in direzione Bologna. A chi si trovava in prossimità dell'evento ed è diretto verso Bologna si consigliava di uscire ad Incisa, seguire per Pontassieve, proseguire per Dicomano e rientrare a Barberino del Mugello in direzione Bologna.