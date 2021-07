Si rovescia pentola bollente, ustioni bimbo 18 mesi Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 08 LUG - Grave un bambino di un anno e mezzo che si è rovesciato addosso una pentola d'acqua bollente riportando ustioni di secondo grado sul 10% del corpo, al volto e al torace. L'incidente è accaduto a Livorno nell'abitazione del bambino, in zona piazza della Repubblica. Immediati i soccorsi dopo la richiesta dei genitori e il conseguente ricovero in pronto soccorso in codice rosso.

Successivamente è stato trasferito all'ospedale Meyer di Firenze per accertamenti. (ANSA).