Rave nel Pisano, fermato bus con 'scatola nera' fuori uso

(ANSA) - PISA, 07 LUG - La polizia stradale di Pisa ha fermato, dopo il rave non autorizzato a Tavolaia, nel comune di Santa Maria a Monte (Pisa), un autobus proveniente dalla Francia con a bordo una ventina di ragazzi, constatando che l'autista non aveva la patente adatta a guidare quel mezzo e, inoltre, la scatola nera del bus non funzionava. Perciò, il pullman è stato bloccato e l'autista multato per più di 4mila euro. Lo ha reso noto la Polstrada.

Al camionista, invece, che trasportava le casse acustiche per sparare la musica, è stata contestata una multa di 200 euro perché guidava con la patente scaduta. Inoltre, sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, poco prima dell'imbocco dell'autostrada A12, è stato fermato un furgone italiano, reduce dal rave, che ha causato un tamponamento a catena fortunatamente senza feriti. Al volante c'era un ragazzo di 23 anni che viaggiava con una sua amica, appena maggiorenne, trovata in possesso di due sacchetti contenenti alcuni grammi di marijuana e hashish: il giovane è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull'uso di droga, mentre alla ragazza è stato contestato il possesso di droga per uso personale. (ANSA).