Ambiente: Robonova 2.0,laboratorio mobile per bonifica suolo

(ANSA) - PISA, 07 LUG - Un laboratorio mobile containerizzato e replicabile, in grado di viaggiare e operare in tutto il mondo per lo studio della decontaminazione dei suoli, anche in aree critiche e non facilmente raggiungibili: è Robonova 2.0, sviluppato dalla Dnd Biotech di Pisa, nuova versione mobile del sistema biotecnologico ideato dalla Pmi innovativa specializzata proprio nello studio dei suoli degradati per la loro bonifica, con un team di giovani ingegneri ambientali, biologi, agronomi e tecnici guidati da Cosimo Masini.

Robonova 2.0, spiega Dnd Biotech in una nota, è un laboratorio modulare replicabile che combina strumenti di diagnostica e strumenti terapeutici in una unica stazione operativa, movibile via terra e via mare, dotata di tutti gli apparati utili a identificare e isolare i microrganismi responsabili per la degradazione dei contaminanti, definire la risposta del microbioma ai processi di decontaminazione, ingegnerizzare i processi di risanamento, testare la capacità di detossificazione, per poter restituire un terreno pulito e fertile ottimizzando tempi e costi, ma anche migliorando quantità e qualità delle produzioni agricole con aumento della biodiversità e miglioramento delle colture. (ANSA).