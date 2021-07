Donna morì in casa all'Elba, arrestato il marito per omicidio

Non cadde in casa e poi morì per un incidente domestico, ma per le bastonate ricevute dal marito. Svolta nelle indagini sul decesso di una donna, un'italiana di 59 anni, avvenuto all'isola d'Elba l'1 maggio scorso. I carabinieri di Portoferraio (Livorno) hanno arrestato il coniuge, un muratore 45enne del Marocco, per omicidio volontario a seguito di maltrattamenti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Livorno. La coppia era sposata da una quindicina di anni. Il cadavere era nella loro casa, un alloggio popolare.