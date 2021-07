Carrà: 'Ciao Raffaella', grande scritta su spiaggia Versilia

(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 06 LUG - La scritta "Ciao Raffaella", disegnata a caratteri cubitali sulla spiaggia dello stabilimento balneare '90mo Minuto' di Marina di Pietrasanta (Lucca), in Versilia: è l'omaggio, realizzato dal titolare dello stabilimento Giuliano Olivi, per ricordare Raffaella Carrà.

La grande soubrette è stata spesso in Versilia, ospite anche alla Versiliana per gli incontri organizzati dal Fatto Quotidiano, o alla Bussola di Focette per assistere ad alcuni spettacoli in compagnia dei suoi amici e compagni di lavoro, come Gianni Boncompagni e Renzo Arbore. L'artista in passato è stata ricordata con caricature anche in alcune mascherate del Carnevale di Viareggio. (ANSA).