Vaccini, Giani, somministrazioni a 12-15enni dopo Ferragosto

(ANSA) - FIRENZE, 05 LUG - "Noi attiviamo le vaccinazioni dei bambini dai 12 ai 15 anni dopo Ferragosto perché non abbiamo avuto, dal punto di vista dell'evidenza scientifica, delle controindicazioni per farlo. Per partire dopo ferragosto dobbiamo consentirgli la prenotazione e questo avverrà nel momento in cui ripartirà il portale. Ma per i bambini il primo giorno utile per vaccinarsi sarà dopo ferragosto". Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani a margine di un evento a Firenze.

"Nel mese di giugno noi siamo arrivati a 900mila vaccinazioni fatte perché ci hanno mandato i vaccini - ha aggiunto parlando della campagna vaccinale - ma nel mese di luglio le previsioni dei vaccini che ci mandano non vanno oltre le 650mila, forse 700mila dosi. Ma distribuendo anche le ultime mandate di giugno in modo da mantenere un po' di scorta abbiamo avuto la certezza di poter rispettare tutte le vaccinazioni prenotate". Giani ha poi annunciato la riapertura del portale per la prenotazione del vaccino per appuntamenti "in agosto e settembre". "Quando noi avremo la garanzia che tutto ciò che è stato prenotato potrà essere rispettato ripartiranno le agende - ha precisato -. E per avere questa conferma dobbiamo avere dati un po' più certi dei vaccini che ci manderanno a luglio e ad agosto. La riunione in cui prenderemo una decisione è giovedì, quindi a conti fatti vi dirò quando riapriremo". (ANSA).