Donna trovata morta in casa a Livorno, fermato il marito

(ANSA) - LIVORNO, 05 LUG - E' stato sottoposto a fermo il marito di Ginetta Giolli, la 62enne trovata morta sabato scorso, con una profonda ferita alla testa, nella sua casa in un complesso di alloggi popolari a Livorno. L'uomo, 55 anni, originario del Marocco, è fortemente indiziato per il delitto della donna: secondo quanto appreso, avrebbe tra l'altro fornito uin alibi che non avrebbe trovato conferma dai primi riscontri effettuati dalla squadra mobile coordinata dalla procura livornese. (ANSA).