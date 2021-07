Musica: Rustioni e 1/a Italia concerto Reich aprono Chigiana

(ANSA) - SIENA, 04 LUG - Al via domani sera, negli spazi della chiesa di Sant'Agostino a Siena, il Chigiana international festival & Summer academy 2021, giunto quest'anno alla 7/a edizione e dedicato al concetto di 'diverso'tradotto in suoni, gesti e volti provenienti da ogni epoca, a identità e contrasti nella musica in ogni tempo e luogo, all'indagine dei molteplici aspetti della diversità culturale in cui viviamo. Il concerto di apertura, con il titolo 'Diversi emisferi', vede protagonista il direttore d'orchestra Daniele Rustioni, alla guida dell'Ort, impegnati nella prima esecuzione italiana di Music for ensemble and orchestra, di Steve Reich, l'85enne padre fondatore del minimalismo americano.

Accanto alla Ort ci saranno il Chigiana keyboard ensemble, composto dai maestri collaboratori al pianoforte dei corsi estivi di alta formazione - per l'occasione Luigi Pecchia e Monica Cattarossi - e il Chigiana percussion ensemble, protagonista storico del festival chigiano - Alessio Cavaliere e Emanuela Olivelli. Completano il cast Giuseppe Ettorre, al contrabbasso, e Franco Fabbrini al basso elettrico.

Nel concerto di domani sul palco, in qualità di solista, ci sarà poi il clarinettista di fama internazionale Alessandro Carbonare, a cui è affidata l'interpretazione del Concerto per clarinetto di Aaron Copland. La serata inaugurale proseguirà quindi con l'esecuzione integrale di Pulcinella di Igor F.Stravinskij, in occasione del 50/o anniversario della scomparsa del grande compositore russo.

Il cartellone del Chigiana international festival & Summer academy 2021 si compone di oltre 60 concerti ed eventi musicali realizzati in esclusiva, 18 prime esecuzioni e 36 nuove produzioni. "Uno straordinario appuntamento culturale che afferma l'Accademia Chigiana quale realtà indiscutibilmente al vertice dell'alta formazione e dello spettacolo a livello mondiale" sottolinea il direttore artistico Nicola Sani. (ANSA).