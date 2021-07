In Toscana altri 49 casi di Covid, ricoveri sotto quota 100

(ANSA) - FIRENZE, 04 LUG - In Toscana sono 244.484 i casi di positività al Coronavirus, 49 in più rispetto a ieri: i nuovi casi hanno un'età media di 32 anni e sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 5.689 tamponi molecolari e 5.990 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo. Sono invece 4.138 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,2% è risultato positivo. Si registra un nuovo decesso, una donna di 85 anni residente nella provincia di Prato: in totale i morti da inizio pandemia sono 6.875. I ricoverati scendono sotto quota 100: sono 95 in tutto, 8 in meno rispetto a ieri, di cui 16 in terapia intensiva, 2 in meno. I ricoverati, ha ricordato il presidente della Toscana Eugenio Giani, "solo due mesi erano più di 1.500". Il fatto che oggi siano sotto 100 è "un bel dato che ci dà fiducia, continuiamo così".

I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 236.042 (96,5% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 1.567, -2,1% rispetto a ieri. Complessivamente, 1.472 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (26 in meno rispetto a ieri, meno 1,7%). Sono 8.346 (156 in meno rispetto a ieri, meno 1,8%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alle singole province, Firenze conta 31 casi in più rispetto a ieri, Prato 2, Pistoia 3, Massa Carrara nessuno, Lucca 3, Pisa 3, Livorno 2 in più), Arezzo nessuno, Siena 3, Grosseto 2. (ANSA).