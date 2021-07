Strage Viareggio: inaugurato murale di Maupal

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 03 LUG - Inaugurato oggi a Viareggio (Lucca) il murale realizzato da Mauro Pallotta, in arte Maupal, che rientra nel progetto Binario 10 promosso dal Soroptmist club international Viareggio Versilia in ricordo della strage alla stazione del 29 giugno 2009 di Viareggio, costata la vita a 32 persone. L'opera, realizzata sul muro di confine fra il quartiere Ponchielli, distrutto dal fuoco a causa del disastro, e i binari della ferrovia, raffigura una catena su sfondo giallo con su scritto 'Binario 10, la vera forza, amore, odio, perdono' e la frase di G.Giusti: 'Beato colui che può dire a sè stesso io ho asciugato una lacrima".

Dopo i murales che due anni fa hanno conferito un'immagine nuova e artistica al muro di via Ponchielli coinvolgendo abilissimi street artist, si è così aggiunto il contributo di Maupal che ha tra l'altro dipinto Papa Francesco, la Regina Elisabetta e Donald Trump. (ANSA).