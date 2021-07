Scompare a Prato, 29enne arrestato per sequestro e omicidio

(ANSA) - PRATO, 03 LUG - Ad un ventinovenne cinese, già sottoposto a fermo, è stata notificata dai carabinieri di Prato una misura di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Dda di Firenze in relazione alla scomparsa di un suo connazionale di 34 anni: secondo la denuncia della fidanzata di quest'ultimo, l'uomo sarebbe stato rapito, a scopo di estorsione, lo scorso 26 aprile. Sequestro di persona e omicidio i reati contestati.

Le indagini hanno portato lo scorso 10 giugno alla scoperta di un cadavere in avanzato stato di decomposizione tra la vegetazione vicino all'ex Istituto Cicognini, in via della Fontana a Prato: sono in corso analisi del Dna per capire se si tratti del 34enne. L'inchiesta vede indagate altre tre persone, sempre orientali, sulle quali sono in corso ulteriori accertamenti. (ANSA).