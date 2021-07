Incidenti stradali: tamponamento tra tir, 4 km coda su A1

(ANSA) - FIRENZE, 03 LUG - Il tratto compreso tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Roma, dell'autostrada A1 Milano-Napoli, questa mattina è stato chiuso per oltre 2 ore a causa di un incidente tra tir all'altezza del km 367, al momento si registrano circa 4 km di coda in direzione Roma.

L'incidente, fanno sapere i soccorritori, è avvenuto dopo le 5:00 e il tratto è stato riaperto alle 8:00. Due le persone rimaste ferite, una delle quali è stata trasportata con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi. .

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Al momento il traffico transita in deviazione sulla carreggiata opposta e sono stati registrati fino a 5 km di coda in direzione Sud.

Autostrade per L'Italia, agli utenti diretti verso Roma, dopo l'uscita ad Arezzo, consiglia di seguire le indicazioni per Badia al Pino, percorrere la Sp 327 verso Fogliano e rientrare in A1 alla stazione di Monte Savino. (ANSA).