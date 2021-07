Donna trovata morta in casa a Livorno, ferita alla testa

(ANSA) - LIVORNO, 03 LUG - Una donna di 62 anni è stata trovata morta nel pomeriggio di oggi all'interno del suo appartamento in zona Garibaldi a Livorno. Il cadavere, secondo quanto si apprende, presenterebbe una ferita alla testa. La polizia, che si sta occupando del caso, indaga per omcidio. A dare l'allarme un'amica della 62enne, che non aveva più notizie della donna. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, la scientifica e i vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell'appartamento. (ANSA).