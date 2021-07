Vaccini: Giani,chiediamo pazienza per riapertura portale Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 02 LUG - "Apriremo il portale quando vedremo che non saremo più in una situazione 'full' come oggi, ma vediamo che ci sono degli spazi perché qualcuno possa anticipare o modificare la propria situazione. Per ora chiediamo a tutti di avere pazienza perché con questo meccanismo abbiamo garantito di non dover far slittare dosi che erano state prenotate per luglio". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, rispondendo a chi gli chiedeva quando la Regione riaprirà il portale dei vaccini per le prenotazioni per gli under 60, attualmente chiuse, e per le modifiche degli appuntamenti.

"A oggi - ha aggiunto Giani - abbiamo una situazione estremamente precisa" che permette alla Toscana "il rispetto delle prenotazioni del mese di luglio. Voi capite che se apriamo il portale per anticipare la somministrazione di seconde dosi questo equilibrio si turba. Quindi cerchiamo per questi 4-5 giorni di tenere la situazione così com'è. Quando vediamo che la situazione è assestata, riaprendo il portale saranno possibili anche le modifiche, perché nel frattempo qualcuno avrà rinunciato e allora qualcun altro potrà subentrare". (ANSA).