Vaccini: Giani, garantite tutte le prenotazioni di luglio

(ANSA) - FIRENZE, 02 LUG - "Abbiamo garantito che nessuno in Toscana, a differenza di altre regioni, abbia visto slittare la propria prenotazione del mese di luglio. E' evidente che questo sta nel rapporto che ho con il generale Figliuolo e nelle rassicurazioni che vi avevo prospettato già una quindicina di giorni fa. Avevo visto che c'erano dubbi su questo, oggi ufficialmente possiamo fugare ogni dubbio: noi consentiamo a tutti i toscani che hanno prenotato nel mese di luglio di vivere la propria vaccinazione". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze.

"Devo dire che l'integrazione delle dosi del generale Figliuolo non è tale da poterci far fare le dosi che abbiamo fatto a giugno però sono convinto che l'obiettivo di arrivare all'immunità di gregge, che a seconda delle teorie sta nel 75-80% delle persone vaccinate rispetto alla popolazione, è sicuramente raggiungibile" a settembre. (ANSA).