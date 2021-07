Uffizi: acquistato bozzetto dipinto da tempo perduto in Usa

(ANSA) - FIRENZE, 02 LUG - In occasione della ricorrenza del Giorno dell'Indipendenza americana, le Gallerie degli Uffizi acquistano il bozzetto di un dipinto ottocentesco ritenuto perduto da molto tempo negli Stati Uniti. Si tratta de La maga di Endor evoca davanti a Saul lo spettro di Samuele, realizzato nel 1841 dal pittore romantico Giuseppe Sabatelli: è il lavoro preparatorio per un quadro che il ricco latifondista Meredith Calhoun, in quegli anni in viaggio in Italia, comprò per la sua villa estiva a Huntsville, Alabama, o per quella invernale, a New Orleans, Louisiana.

Il dipinto compiuto fu spedito in America: a oggi, spiega il museo fiorentino, risulta scomparso, così come altri due creati dal Sabatelli in quegli anni per lo stesso committente, raffiguranti Cornelia, madre dei Gracchi, e Torquato Tasso, che legge le sue poesie a Eleonora d'Este: di quest'ultimo gli Uffizi conservano disegni preparatori, mentre non resta alcuna traccia della Cornelia. Già a partire dai prossimi giorni La Maga di Endor verrà esposta nella Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti. "L'acquisto del bozzetto - commenta il direttore degli Uffizi Eike Schmidt - ci offre prova puntuale dell'interpretazione romantica del testo biblico, famoso in quegli anni anche grazie alla tragedia di Vittorio Alfieri dedicata al primo re di Israele (1782)". Per Schmidt è "anche un documento fondamentale delle relazioni artistiche tra Firenze e gli Stati Uniti nel primo Ottocento". (ANSA).