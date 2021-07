Musei: Galleria Accademia Firenze, il giovedì aperta fino 22

(ANSA) - FIRENZE, 02 LUG - La Galleria dell'Accademia di Firenze, a partire da martedì 6 luglio, "riparte a pieno ritmo": sarà aperta al pubblico dal martedì alla domenica, con orario compreso tra le 9.00 e le 18.45 (ultimo ingresso 18.15). Lunedì rimane il giorno di chiusura. Inoltre, si spiega dal museo che custodisce il David di Michelangelo, dall'8 luglio e per ogni giovedì, per tutta l'estate, fino al 19 agosto, il museo prolungherà l'orario serale, consentendo ai visitatori di accedere fino alle 22 (ultimo ingresso ore 21.30).

L'apertura serale, si spiega dal museo, è "un modo per ampliare l'offerta estiva e consentire ai turisti ma anche, e soprattutto, a chi rimane in città, di godersi in tutta tranquillità una passeggiata notturna all'interno delle sale della Galleria. In queste ore, infatti, le opere, da I Prigioni al David di Michelangelo, ma anche le sculture in gesso di Lorenzo Bartolini, che popolano il percorso espositivo, si troveranno immerse nella magia di in una luce diversa". (ANSA).