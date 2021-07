Mostre: al Forte dei marmi personale di Tano Pisano

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 02 LUG - 'Apuane e altre cose': questo il titolo della personale di Tano Pisano al Fortino lorenese di Forte dei Marmi. La mostra, variegata per temi e tecniche, curata da Enrico Mattei, sarà inaugurata il 9 luglio e sarà aperta fino all'1 agosto (ingresso libero).

Nell'antico fortino settecentesco che campeggia al centro di piazza Giuseppe Garibaldi, troveranno spazio un centinaio di opere che seguiranno alcuni fil-rouge: primo tra tutti quello delle Alpi Apuane che da sempre si specchiano nel mare e da lontano disegnano figure fantasiose per chi le sa vedere.

Poi ci sono le 'altre cose', ovvero reinterpretazioni di pomodori, variazioni sul tema dei life vest (giubbotti salvagente, oggetti purtroppo di costante attualità), della scrittura immaginaria, cui vanno aggiunte altre creazioni di Tano Pisano in plexiglas, in ceramica e un meccano, nella fattispecie un 'Trialbero', unico oggetto che sarà in esposizione all'esterno del fortino.

"Da cinque anni ormai vivo e lavoro a Pietrasanta, sotto il Monte Altissimo e le Apuane - spiega l'artista -. La loro è una presenza costante, bellissima, sempre varia: con le diverse luci, le nuvole, i contrasti delle rocce che hanno tutte le tonalità di grigio fino al bianco che ha affascinato tanti scultori: da Nanni di Banco a Michelangelo fino a Marino Marini.

È spontaneo e irresistibile disegnare le Apuane, dipingerle cercando tecniche e linguaggi diversi per esprimerle al meglio.

Alle Apuane, che vedo quotidianamente, e a questa bellissima terra che spero sia sempre rispettata, ho voluto fare un mio piccolo omaggio". (ANSA).