Crociere: debutta Costa Firenze, ispirata al Rinascimento

(ANSA) - GENOVA, 02 LUG - L'atrio che si chiama piazza della Signoria e al centro ha una colonna con il leone e lo scudo con il giglio è il primo biglietto da visita di "Costa Firenze". Il legame con la città della nuova nave Costa Crociere che debutta a Savona e partirà domenica per la crociera inaugurale, inizia dal nome, poi colori e interni richiamano il Rinascimento fiorentino. "Il concept di Firenze si ispira a una città iconica, che rappresenta nell'immaginario collettivo mondiale l'arte e la raffinatezza italiani" sottolinea il dg di Costa Crociere Mario Zanetti presentando la nave, la quarta a segnare la ripartenza delle crociere del gruppo dopo il lockdown. Con 135.500 tonnellate di stazza lorda, lunga 323,6 metri, 2.136 cabine, 5.246 passeggeri, parco acquatico, parco avventura con ponti tibetani e l'offerta di ristoranti (13) più vasta della flotta, la nave che ha anche una art gallery con opere di artisti contemporanei, pop e surrealisti debutterà con un itinerario estivo italiano (Savona, Civitavecchia, Napoli, Catania, Palermo e Cagliari) ma dal 25 luglio includerà anche Malta. Dal 12 settembre navigherà fra Italia, Francia e Spagna, poi, a inizio inverno a Dubai. "Per la prima volta la nostra città si trova racchiusa in un gioiello di tecnologia come Costa Firenze - dice il sindaco di Firenze Dario Nardella - . E' un omaggio alla città e un'occasione per promuovere Firenze". Per suggellare il legame con la città Zanetti e Nardella hanno annunciato una collaborazione per la promozione turistica della città, il cui primo atto sarà il contributo di Costa al restauro delle 33 targhe dantesche dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. E la compagnia ha annunciato anche il proprio Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo: un decalogo che riassume l'impegno per crescere insieme ai territori visitati dalle sue navi. (ANSA).