Incendi, due roghi in boschi Toscana, in azione elicotteri

(ANSA) - FIRENZE, 01 LUG - Due incendi boschivi sono divampati questo pomeriggio in Toscana. Il primo, spiega la Regione Toscana in una nota, sta interessando la collina di Burano, nei pressi di Castiglione della Pescaia (Grosseto), dove il fuoco favorito da un vento di mare sostenuto si è espanso fra oliveti e macchia mediterranea. Sul posto sono stati inviati anche due elicotteri per cercare di contenere la propagazione delle fiamme in una zona abitata.

Il secondo incendio è divampato nella macchia mediterranea del Monte Maggio vicino Abbadia Isola a Monteriggioni (Siena).

Anche qui numerose squadre di volontariato stanno intervenendo per contenere le fiamme prima che il vento allontani il fronte da strade di accesso. In arrivo un direttore operazioni e un elicottero. Ulteriori squadre di volontari e operai forestali giungeranno sui due incendi per incrementare le forze a disposizione. E' probabile l'invio e l'impiego di ulteriori mezzi aerei e squadre a terra per chiudere gli incendi prima di notte. (ANSA).