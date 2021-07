Fiorentina ai saluti, club ringrazia Ribery e altri

(ANSA) - FIRENZE, 01 LUG - Come emerso nei giorni scorsi, il campione francese Franck Ribery non continuerà a giocare con la Fiorentina. Dopo due stagioni in maglia viola, al giocatore simbolo scelto da Rocco Commisso ieri è scaduto il contratto e la società gigliata ha deciso di non rinnovarlo, nonostante l'idea di Ribery fosse stata quella di rimanere a Firenze e alla Fiorentina. Oggi la società viola lo ha salutato con un 'Grazie' sui propri profili social.

Stessa cosa per Borja Valero - che ha deciso di dire basta col calcio dopo non aver rinnovato con la società gigliata -, per il difensore Martin Caceres e per l'ex allenatore dei portieri Rosalen Lopez, che nei prossimi giorni dovrebbe approdare al Napoli di Luciano Spalletti dopo aver trascorso otto stagioni in viola. (ANSA).