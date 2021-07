Di Maio in visita a Pitti Uomo, 'Italia pronta a ripartire'

(ANSA) - FIRENZE, 01 LUG - "L'Italia è pronta a ripartire all'altezza delle sfide che ci attendono". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante la sua visita al salone dell'abbigliamento maschile Pitti Immagine Uomo, in corso alla Fortezza da Basso di Firenze.

"Non dobbiamo peccare di troppo ottimismo - ha aggiunto - ma vedendo come stanno andando le campagne vaccinali in tutta Europa e nei paesi avanzati penso che presto avremo ottimi risultati sulla riapertura. Avremo una nuova normalità per gioire di stare tra la gente e insieme alla gente". Il ministro ha spiegato che "ce l'abbiamo messa tutta perché ci fosse la ripartenza di Pitti in questo periodo, c'erano orientamenti diversi ma noi con grande sforzo abbiamo proposto la metà di giugno per ripartire con Pitti e siamo molto contenti perché c'è molto entusiasmo. Vedere dal vivo un evento di questo genere è una grande occasione per poter sperare in una nuova normalità che inizia dopo la pandemia". Di Maio ha poi annunciato che "sta per partire la più grande campagna di comunicazione, che coinvolgerà 30 paesi, con campagne per il made in Italy personalizzate per i singoli paesi. E' una campagna da 50 milioni di euro, non ne è mai stata fatta una così grande. Il legame indissolubile tra il made in Italy e il patrimonio culturale rende i prodotti italiani unici nel mondo". (ANSA).