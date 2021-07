Covid: Toscana, altri 2 morti, età media nuovi casi 36 anni

(ANSA) - FIRENZE, 01 LUG - Altri due morti (età media 69 anni, entrambi di Firenze) e altri 53 nuovi positivi (età media 36 anni, solo il 4% ha più di 60 anni) in Toscana per il Covid secondo il rilevamento delle 24 ore. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente e raggiungono i 244.327 positivi totali dall'inizio della pandemia. I guariti sono stati 117 nelle 24 ore e nel totale crescono dello 0,05% raggiungendo quota 235.713 persone. Il totale delle vittime sale a 6.870 decessi nella regione.

Gli attualmente positivi sono 1.744 (-3,6% rispetto a ieri, dato in costante discesa da molti giorni). Tra loro i ricoverati sono 109 (-5 su ieri, -4,4%) di cui 23 in terapia intensiva (uno in meno) mentre gli altri 1.635 positivi sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-61 su ieri, -3,6%). Inoltre, ci sono 8.843 persone (-146 su ieri, -1,6%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).