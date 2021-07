Covid: Toscana, 53 nuovi positivi, tasso sale a 0,40%

(ANSA) - FIRENZE, 01 LUG - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 53 su 13.317 test di cui 6.452 tamponi molecolari e 6.865 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,40% (1,1% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani usando i social network.

Rispetto a ieri aumenta il numero dei contagi per il secondo giorno consecutivo (erano stati 37) a fronte di un numero un po' superiore di test (12.924 totali per il rilevamento precedente) per cui anche il tasso di positività cresce ancora per il secondo giorno di fila (era stato dello 0,29%). (ANSA).