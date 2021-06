Pitti uomo; Rodo lancia linea accessori maschili

(ANSA) - FIRENZE, 30 GIU - Nasce la prima collezione di accessori da uomo firmata da Rodo, marchio di calzature e accessori di lusso interamente Made in Italy, fondato negli anni '50 nelle Marche come brand artigianale grazie alla creatività e all'esperienza di Romualdo Dori, da cui deriva l'acronimo che ha dato nome al brand. Così, a 65 anni dalla nascita dell'azienda, debutta a Pitti Uomo la capsule collection 'The Sustainable land'. Comprende una borsa da lavoro in midollino intrecciato a mano con dettagli in pelle di agnello, arricchita da una tracolla cross body allungabile in cotone spinato colore naturale. In collezione anche una slipper in pelle di agnello con nappine in midollino realizzate a mano con una suola di gomma antiscivolo stampata a intreccio. (ANSA).