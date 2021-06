Pitti uomo, Cucinelli e il nuovo formale 'chic genuino'

(ANSA) - FIRENZE, 30 GIU - Si potrebbe definire una collezione dal gusto 'chic genuino', fatta di eleganza e semplicità perfettamente combinate. Il percorso di rinascita post-pandemia, incluso il piacere di incontrarsi e riabbracciarsi nuovamente, nella moda di Brunello Cucinelli passa indiscutibilmente attraverso un rinnovato gusto per il ben vestire, quell'eleganza che nella collezione per la primavera-estate 2022, presentata il 30 giugno a Pitti uomo, fa rima con semplicità. Tre parole per descrivere questo stile? Equilibrio, essenzialità e sobrietà. Il percorso creativo parte nientemeno che da Platone e dalla sua opera filosofica Repubblica. Brunello Cucinelli va a scovare un passaggio del testo su cui è costruito l'intero percorso di collezione. "La bellezza dello stile, l'armonia, la grazia e il buon ritmo dipendono dalla semplicità, intendo la vera semplicità, quella propria di una disposizione retta e nobilmente ordinata", si legge nel libro terzo, e così anche la moda di Cucinelli esprime un rinnovato desiderio di eleganza che assegna un ruolo speciale alla semplicità, simbolo di un messaggio autentico e positivo, spontaneo e vicino alla naturale espressione maschile.

Tutto parte dall'abito, simbolo per antonomasia di eleganza, reinterpretato in una chiave fresca e disinvolta: è più versatile anche grazie alle combinazioni con la giacca spezzata, che convertono il formale in elegante per il quotidiano. Le linee sono leggermente ammorbidite, soprattutto nei pantaloni.

Leggerissimi i tessuti: fibre naturali, classici cotoni, lini estivi e anche lana vergine. In effetti si fa molto ampia la collezione di maglieria, con una vasta selezione di filati leggeri. La palette dei colori si distende su una ricca gamma di neutri leggeri, soprattutto i beige (sabbia, off-white e panama) abbinati ai grigi, blu, con tocchi di giallo, rosa e celeste. Ai piedi modelli classici d'ispirazione inglese e più sportivi arricchiti da materiali e lavorazioni di pregio. (ANSA).