Pitti bimbo; D, mini me tra anni '80 e camouflage

(ANSA) - FIRENZE, 30 GIU - C'è aria di vacanza in campeggio a Pitti Bimbo, al via alla Fortezza da Basso di Firenze: negli spazi del piazzale della Ghiaia Dolce&Gabbana hanno allestito una speciale tenda da campeggio dai colori accesi impreziosita da dettagli dorati, per presentare la nuova collezione da bambini per la primavera-estate 2022. I temi della collezione riprendono in versione 'mini me' le ispirazioni delle linee uomo e donna, in modo da creare look coordinati per piccoli e grandi.

Nella collezione bambino c'è la stampa camouflage reinterpretata in chiave giocosa, la fantasia animalier con il pattern leopardo, motivi optical, effetti marmorizzati, trattamenti pittorici e colori vitaminici anni '70. La collezione bambina invece è un viaggio negli anni '80 con stampe floreali e tessuti brillanti. Non manca la parte più elegante che esalta la manifattura italiana del ricamo, con pizzo cordonetto e sangallo. (ANSA).