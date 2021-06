Moda, per 50 anni Bisonte installazione con 50 querce

(ANSA) - FIRENZE, 30 GIU - Il Bisonte celebra i suoi primi cinquant'anni di storia con un evento organizzato nella storica sede di Palazzo Corsini a Firenze e con un'installazione 'verde', a forma di stella, realizzata nel parco di San Donato, a Novoli, con 50 querce trentennali alte 6 metri della specie Quercus phellos (conosciuta anche con il nome di quercia- salice), che viene donata alla città. Un progetto che rappresenta i valori dell'azienda e la volontà di contribuire al cambiamento positivo del pianeta nel segno della sostenibilità.

L'installazione - che si inserisce all'interno delle celebrazioni dei settecento anni della morte di Dante - è ideata dall'artista Felice Limosani: si estende per un'ampiezza di 180 metri, e si ritiene che avrà un impatto positivo a livello ambientale, grazie all'azione di assorbimento di anidride carbonica e di rilascio d'ossigeno attivata dalle querce, alla cattura dei composti inquinanti presenti nell'aria e alla conseguente riduzione della loro dispersione nell'ambiente.

Un'attenzione, questa per l'ambiente, presente anche nella nuova collezione primavera-estate 2022, presentata il 30 giugno: i pellami di alta qualità impiegati per la produzione delle borse e degli accessori sono tutti chrome-free e metal-free e accanto all'iconica pelle di vacchetta conciata al vegetale le nuove collezioni includono anche la bio-vacchetta, riciclabile e compostabile al 100%. I tessuti sono filati solo con cotone biologico e nylon riciclato. Gli accessori metallici, di ottone galvanizzato con processi eco-sostenibili, sono nickel-free.

