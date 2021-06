Autostrade: A1, stop una notte tratto Firenze Sud-Incisa

(ANSA) - FIRENZE, 30 GIU - Il tratto dell'A1 tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello sarà chiuso in entrambe le carreggiare dalle 19 di sabato 3 luglio alle 7 del giorno dopo, domenica 4 luglio, per consentire lavori "propedeutici alla realizzazione della terza corsia". Lo rende nota Autostrade per l'Italia spiegando che saranno chiuse, dalle 18 del 3 alle 7 del 4 luglio, le aree di servizio Chianti ovest e Chianti est, situate all'interno del tratto.

Come itinerari alternativi Autostrade consiglia per chi viaggia verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, di percorrere "la viabilità ordinaria dove, per l'occasione, sarà predisposta segnaletica temporanea di colore giallo indicante 'Roma' e rientrare sulla A1 alla stazione di Incisa Reggello, per proseguire in direzione di Roma"; per chi viaggia in nord, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, "percorrere la viabilità ordinaria dove, per l'occasione, sarà predisposta apposita segnaletica gialla indicante 'Bologna' e rientrare sulla A1 alla stazione di Firenze sud". (ANSA).