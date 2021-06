Paolo Rossi, casting per interpretare Pablito da giovanissimo

(ANSA) - PRATO, 29 GIU - Cercasi tre figure per impersonare Paolo Rossi bambino e adolescente. La casa di produzione Palomar ha lanciato un apposito casting per la realizzazione del documentario 'Pablito' sulla vita del grande campione.

In particolare, spiega una nota, si cerca un bambino di nove anni somigliante a Paolo Rossi, un 12enne somigliante al fratello di Pablito, Rossano Rossi, e un ragazzo di 16 anni somigliante al campione da giovanissimo. I candidati interessati devono provenire dalla Toscana e inviare a pablitocasting@gmail.com un breve video di presentazione e un secondo nel quale palleggiano. (ANSA).