Mcs torna italiano, rilancio a Pitti Uomo

(ANSA) - FIRENZE, 29 GIU - Riparte da Firenze il viaggio di Mcs, iconico brand legato al mondo country che da maggio è tornato di proprietà italiana con l'acquisizione per il mercato mondiale (Cina esclusa) da parte di Nemesis della famiglia Sovernigo. In effetti il 2022 è un anno importante per il brand, festeggerà 35 anni e così la proprietà ha deciso di celebrare questo compleanno a Pitti Uomo con la collezione per la primavera-estate 2022, divisa tra main e heritage collection.

Nella prima confluisce la proposta più ampia, con un total look ricco di dettagli che richiamano l'identità western: dettagli military e workwear, denim dai lavaggi stretch performanti, T-shirt e felpe con grafiche ovviamente ispirate al West. Nella seconda parte si converge fortemente sulla tradizione e i dettagli western sono mescolati ad accenni workwear: giacca in denim ricamata, tinture indaco per jersey e felpa, camicie in denim lavato, cinture con fibbie country. Per celebrare il lancio è atteso il 30 giugno in Fortezza il cantante Enrico Nigiotti che si esibirà con uno showcase con chitarra e voce.

