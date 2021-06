Incendio centro commerciale, nuove fiamme a un mese da rogo

(ANSA) - FIRENZE, 29 GIU - Un nuovo incendio si è sviluppato questa mattina nel centro commerciale di Ponte a Greve a Firenze, a distanza di quasi un mese dal rogo che, il 3 giugno scorso, ha distrutto il tetto della struttura. Le fiamme sono state subito domate dai vigili del fuoco. Secondo quanto appreso, si sarebbero sviluppate da materiali incandescenti ancora presenti sul posto. Nei giorni scorsi inoltre si sarebbero verificati altri due episodi analoghi.

Questa mattina una colonna di fumo nero, visibile a distanza, si è alzata dall'edificio. Oltre ai vigili del fuoco è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Il rogo del 3 giugno scorso sarebbe divampato durante lavori di impermeabilizzazione del tetto, che in base ai primi riscontri degli investigatori potrebbero essere stati eseguiti con l'aiuto di una fiamma ossidrica. Uno dei testimoni ascoltati nei giorni scorsi dagli inquirenti avrebbe confermato l'impiego di una fiamma ossidrica, mentre tutti gli altri lo avrebbero negato. Il pm titolare delle indagini, Christine Von Borries, ha nominato dei consulenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Il fascicolo aperto dalla procura per incendio colposo sarebbe ancora a carico di ignoti.

