Covid, Toscana scende a 18 casi, tasso allo 0,15%

(ANSA) - FIRENZE, 29 GIU - Sono 18 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 12.409 test di cui 5.976 tamponi molecolari e 6.443 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,15% (0,4% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani sui social spiegando che non si registrano nuovi casi "nelle persone con più di 65 anni.

Il tracciamento dei positivi è al 100% e le province di Grosseto, Livorno e Pistoia non hanno nuovi contagi".

Rispetto a ieri diminuiscono i nuovi casi (erano 33), a fronte di un maggior numero di test (erano 4.521), e il tasso di positività (era 0,73%). Giani ricorda che i vaccini attualmente somministrati nella regione sono 2.990.988. (ANSA).