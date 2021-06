Covid: Toscana altri 2 morti, nessun nuovo contagio over 60

(ANSA) - FIRENZE, 29 GIU - Altri 18 positivi per Covid (età media 31 anni, dato in netto calo) e due nuovi morti (ad Arezzo e Firenze, età media 76,5 anni) secondo il rapporto delle 24 ore della Regione Toscana sul Covid. Tra i nuovi positivi non c'è nessuno che abbia oltre i 60 anni di età. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente portando il totale a 244.237 dall'inizio della pandemia. Il numero dei deceduti sale a 6.864 totali. I guariti sono stati 159 nelle 24 ore (tutte guarigioni a tampone negativo) e crescono dello 0,1% raggiungendo quota 235.401.

Gli attualmente positivi sono oggi 1.972 (-6,8% rispetto a ieri). Tra loro i ricoverati sono 126 (quattro in più rispetto a ieri, +3,3%) di cui 28 in terapia intensiva (due in meno). Altri 1.846 positivi sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-147 su ieri, pari al -7,4%). Ci sono inoltre 9.404 persone (-186 su ieri, pari al -1,9%) isolate, in sorveglianza attiva Asl, per contatti con persone contagiate. (ANSA).