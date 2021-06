Pitti Uomo, 'help' collezioni inglesi contro Brexit

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - Il messaggio anti-Brexit arriva forte e chiaro: la stampa a caratteri cubitali Help campeggia su tutta la collezione firmata da due note etichette inglesi: Katharine Hamnett x Patrick McDowell. La collezione viene lanciata in questi giorni a Pitti Uomo, con lo scopo centrale di smuovere le coscienze, aumentando la consapevolezza degli effetti che la Brexit sta avendo sull'industria della moda britannica. La collaborazione si chiama 'Reimagine' e unisce le cifre stilistiche di entrambi i brand: l'inconfondibile teddy jacket di Hamnett e le t-shirt con slogan ispirati all'attivismo, che porta avanti dal 1981, e il lavoro di design attento all'ambiente di McDowell.

Lavorando in stretta collaborazione con i laboratori di Londra, McDowell ha reinterpretato i capi di Hamnett in chiave sostenibile: la stampa Help che campeggia su tutta la capsule è stata realizzata con un inchiostro a base d'acqua e le giacche sono tutte di collezioni precedenti, rinnovate tramite una nuova silhouette. In più, le magliette di cotone di Hamnett sono tutte certificate Gots (Global Organic Textile Standard). (ANSA).