Notte dei musei, Opificio Pietre Dure aperto a 1 euro il 3/7

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - Il Museo dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze il 3 luglio sarà aperto in via eccezionale dalle 19 alle 22 e il biglietto di ingresso avrà il costo simbolico di 1 euro, a parte le gratuità previste per i musei statali. L'occasione è data dalla Notte Europea dei Musei e viene fatta "per condividere con il pubblico le sue eccellenze nella prestigiosa tradizione fiorentina del commesso in pietre dure".

Per evitare assembramenti, si spiega dall'Opificio, è obbligatoria la prenotazione della fascia oraria di accesso solo online (link sul sito www.opificiodellepietredure.it); le prenotazioni si aprono il 28 giugno e saranno possibili fino ad esaurimento dei posti disponibili. L'avvenuta prenotazione sarà confermata da un'e-mail inviata dall'indirizzo di posta elettronica opd.promozioneculturale@beniculturali.it. Le fasce di accesso sono le seguenti: ore 19, 19.30, 20, 20.30, ore 21, tutte con uscita prevista entro un'ora dopo. A causa del contingentamento degli ingressi previsto dalle misure anti-Covid per ogni fascia oraria sarà ammesso l'ingresso di massimo sei persone. Dato il numero limitato di posti a disposizione e per garantire a tutti la possibilità di visitare il museo, è possibile richiedere la prenotazione per un massimo di quattro persone; in caso di prenotazioni eccedenti rispetto al limite indicato, la prenotazione sarà tenuta in considerazione solo per un numero massimo di quattro persone. (ANSA).