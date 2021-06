Moda:Pitti; prima volta Esercito Sportswear, c'è lancio parà

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - ll brand "Esercito Sportswear", marchio commerciale dell'Esercito Italiano per la produzione e la distribuzione di capi di abbigliamento e accessori, parteciperà per la prima volta all'evento Pitti Uomo con uno stand dedicato presso lo spazio espositivo della Fortezza da Basso di Firenze. E nell'occasione, il 30 giugno, i paracadutisti del gruppo sportivo della Brigata "Folgore" effettueranno un aviolancio atterrando in piazza della Signoria, dando così ufficialmente il via all'evento, sulle note della fanfara dei Bersaglieri.

La collezione a marchio Esercito propone anche capi di abbigliamento realizzati con materiali ed equipaggiamenti impiegati nell'ambito delle missioni nazionali e internazionali, secondo una filosofia ecocompatibile, in linea con la recente svolta green della Forza Armata. E' cosi quindi che paracadute in materiale sintetico diventano giacche performanti dall'elevata resistenza, mentre coperte, opportunamente trattate, e altri materiali destinati ad essere accantonati, si trasformano in cappotti, acquisendo un elevato valore rispetto all'originale. Materiali che altrimenti non avrebbero goduto di una seconda vita, ma che in questo caso creano un profondo legame fondato su valori e su ideali comuni, diffondendo un messaggio positivo per le nuove generazioni.

Il marchio 'Esercito', che identifica inequivocabilmente la Forza Armata, nella sua semplicità è stilisticamente coerente e d'impatto. Si compone infatti della stella a cinque punte che è volta a rappresentare i valori caratterizzanti dei soldati italiani quali leadership, coraggio, spirito di sacrificio e servizio incondizionato per la comunità nazionale e dalla scritta "Esercito", un simbolo rassicurante soprattutto nell'attuale contesto, che rappresenta un'Istituzione sana e coesa, al servizio dei cittadini, sempre pronta ad intervenire in ogni tipo di scenario. 'Esercito Sportswear' è marchio dell'Esercito Italiano di prodotti realizzati da Officina Italia srl su licenza esclusiva concessa da Difesa Servizi spa, società in house del ministero della Difesa. (ANSA).