Incidenti lavoro: cede cestello, feriti 2 operai

(ANSA) - GROSSETO, 28 GIU - Due operai, di 51 e 40anni, sono precipitati dal loro cestello mentre stavano cambiando delle lampadine di un'insegna ad una altezza di circa cinque metri in un distributore di benzina a Grosseto. Per cause in fase di accertamento il cestello, fissato sopra il camioncino porta gru, si è staccato all'improvviso ed è precipitato a metà altezza, dove si è poi bloccato. I due uomini sono stati sbalzati fuori finendo sul marciapiede.

Immediato l'intervento dei soccorsi che hanno trasferito i due feriti all'ospedale della Misericordia di Grosseto, dove sono tuttora ricoverati in pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando locale per mettere in sicurezza l'area. (ANSA).