Da Ginori linea Arcadia con il designer Orazio Stasi

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - C'è anche la storica manifattura Ginori 1735 tra i brand protagonisti di Pitti Uomo numero 100: 'Pursuit of Happiness' è il titolo dell'evento organizzato dal noto marchio della porcellana che si svolgerà giovedì 1 luglio nel negozio di Firenze. Dopo la presentazione in anteprima nell'ambito della Milano Design City, l'evento celebra l'arrivo di Arcadia, linea nata in collaborazione col designer Orazio Stasi, nei flagship store di Firenze e Milano, sul canale e-commerce, nello store monobrand di Mosca e nel network di rivenditori autorizzati in Italia e punti vendita in selezionati Department store e Specialty store multimarca di alto livello nel mondo. Protagonisti fiori con gli occhi, piante baffute, cavallucci marini, angeli e diavoletti, disegnati su piatti, vassoi, tazze e teiere, popolano con leggerezza e delicatezza l'armonia dei giardini all'italiana. (ANSA).