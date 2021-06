Covid: Toscana, 33 nuovi casi, tasso risale allo 0,73%

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono stati 33 su 4.521 test di cui 3.454 tamponi molecolari e 1.067 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,73% (1,8% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani usando i social network.

Rispetto a ieri i nuovi positivi rilevati sono sostanzialmente uguali (erano stati 35) ma a fronte di un numero odierno inferiore di tamponi e test rapidi effettuati (ieri erano stati in totale 11.540, oltre il doppio) quindi il rapporto fra nuovi contagi ed esami è risalito in modo notevole (ieri 0,30%).

Nell'aggiornamento, inoltre, Giani ha ricordato il "primo intervento di trapianto di sterno in Toscana! All'ospedale di Siena una donna di 73 anni è stata salvata attraverso un intervento innovativo frutto del lavoro di squadra dei professionisti della sanità toscana, grazie!". (ANSA).