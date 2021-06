A Firenze anteprima per opera 'Lunae Lumen' di Limosani

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - Si intitola 'Lunae Lumen' l'installazione multimediale dedicata alla luna di Felice Limosani, artista multidisciplinare tra i più importanti esponenti contemporanei dell'arte visiva, con la voce narrante della direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, in mostra in anteprima a Firenze dal 29 giugno al 10 luglio all'Iqos Boutique in via della Vigna Nuova.

Il visitatore, spiega una nota, potrà vivere un'esperienza artistica multisensoriale accompagnata dal remix elettronico di Clair de Lune: una delle più belle suite per pianoforte scritte da Claude Debussy. L'opera, visitabile su appuntamento, si inserisce nell'innovativo linguaggio culturale delle Digital Humanities, esempio di come discipline umanistiche e le tecnologie digitali possano ibridarsi ed emozionare. 'Lunae Lumen' è una delle iniziative promosse da Philip Morris Italia in collaborazione con i pionieri della scena artistica contemporanea: game changers, artisti e pensatori appartenenti a discipline diverse, accomunati dalla volontà di promuovere un dialogo sull'impatto che il progresso tecnologico può avere sugli individui e sulle comunità. (ANSA).