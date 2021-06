Covid: Toscana, 1 morto e +10,7% pazienti terapie intensive

(ANSA) - FIRENZE, 27 GIU - Dopo un giorno senza decessi di pazienti Covid in Toscana, nelle ultime 24 c'è stata la morte di un uomo di 57 anni della provincia di Grosseto. Il totale delle vittime sale a 6.861 persone. E' invece di 35 nuovi casi (età media 43 anni) il rilevamento dei positivi secondo il consueto report della Regione. Risalgono i pazienti nelle terapie intensive: ce ne sono tre in più a causa di aggravamenti delle loro condizioni cliniche, tornando ora a 31 (+10,7% in un giorno).

I nuovi positivi rilevati sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente e raggiungono il numero totale di 244.186 pazienti dall'inizio della pandemia. Sempre nelle 24 ore i guariti sono stati 67 (tutte guarigioni complete a tampone molecolare negativo) e crescono dello 0,03% arrivando a quota 234.940. Gli attualmente positivi sono quindi oggi 2.385 (-1,4% su ieri, il calo è rilevato in modo costante da molti giorni ormai). Tra loro i ricoverati sono 120 (quattro in meno su ieri, -3,2%) compresi i 31 in terapia intensiva. Altri 2.265 pazienti sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-29 su ieri, -1,3%). Ci sono 9.805 persone (-42 su ieri, -0,4%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

(ANSA).