Covid: isola Giglio torna a zero contagi, nessun positivo

(ANSA) - ISOLA DEL GIGLIO (GROSSETO), 27 GIU - Zero contagi all'Isola del Giglio (Grosseto) a pochi giorni dalla seconda vaccinazione massiva della popolazione, venerdì 2 luglio col Vaccine-Day Pfizer in prosecuzione della vaccinazione di massa iniziata il 21 e 22 maggio. L'azzeramento dei positivi sull'isola viene segnalato oggi dal sindaco Sergio Ortelli. Per quanto riguarda il Giglio, rimangono in cartello tutti gli eventi coordinati dall'Amministrazione, dalla Pro loco e dalle varie associazioni e tutti saranno organizzati nel rispetto dei protocolli anti-contagio. Il Comitato ha inoltre valutato la possibilità di svolgere il Palio Marinaro, per i comuni della Costa evento al momento non fattibile, per il Comune del Giglio invece in fase di approfondimento. (ANSA).