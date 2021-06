Premi: il 'Ceppo Poesia' a Giuseppe Grattacaso

(ANSA) - PISTOIA, 26 GIU - Giuseppe Grattacaso con 'Il mondo che farà' (ed. Elliot) è il vincitore della 65/a edizione del Premio Ceppo Poesia di Pistoia. Inoltre Michele Bordoni, con Gymnopedie (ed. Italic), è invece il vincitore del Premio Ceppo Poesia per under 35. Ad annunciare il vincitore è stata la Giuria dei giovani lettori, che ha votato in diretta le due terzine finaliste.

Nel corso della cerimonia è stato inoltre conferito il Premio Ceppo 'Pistoia Capitale della poesia' a Maurizio Cucchi per la sua carriera letteraria e di poeta. Il premio Ceppo a settembre assegnerà una serie di riconoscimenti per le sezioni speciali a Beatrice Masini (sezione Infanzia e adolescenza), Jean-Charles Vegliante (per la sezione 'Piero Bigongiari') e a Mauro Bolognini (Ceppo Giovani letteratura e cinema). (ANSA).